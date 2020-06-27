Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

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Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Наука Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента. 14

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 48

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

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Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Происшествия В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.

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