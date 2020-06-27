Коронавирус
RT на русскомМишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
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Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Наука
Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов
Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
Кино
Марго Робби снимется в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби исполнит роль в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Невские Новости 01:00
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Хоккей
НХЛ опубликовала очередность выбора игроков на предстоящем драфте
Советский спорт 02:19
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из Кремля не видно здания посольства США в Москве и, соответственно, флагов на нем. Одновременно Песков подчеркнул, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России запрещена законом.
ToDay News Ufa 01:58
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:51
Происшествия
В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Наука
Искусственная кожа для заживления ран создана
Evo-rus.com вчера в 02:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11