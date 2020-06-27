Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

Общество За сутки в России зарегистрировали 6852 случая коронавируса В России за минувшие сутки зафиксировали 6852 новых пациента с коронавирусом.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 591

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 3,6K

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70% Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. 1,5K

Политика Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. 187

Политика Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 540

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 233

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Политика Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова. 3

Общество В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека. 30