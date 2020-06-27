Коронавирус
RT на русскомМишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Экономика сегодня 03:06
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 21 тысячи человек
В субботу, 27 июня, стало известно, что за минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 21201 тысячи человек.
Форпост Северо-Запад 03:51
Общество
За сутки в России зарегистрировали 6852 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 6852 новых пациента с коронавирусом.
Известия 03:46
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру вчера в 15:52
Политика
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Укрепление позиций государственного казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка, заявил президент Казахстана Касым -Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.
Pravda.Ru 25 июня в 10:04
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна вчера в 22:47
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10