Общество
РИА НовостиМишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.РИА Новости04:52
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Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
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Дегтярев встретился с участниками акций в Хабаровске
Политическая Экспертиза вчера в 06:46
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
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Раскрыты данные о загруженности Крыма и Сочи в бархатный сезон
Туроператоры сообщили о низкой загруженности российских курортов, в том числе Крыма и Сочи, в бархатный сезон.
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Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
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Gazeta.SPb вчера в 20:00
Общество
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Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
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Общество
Россияне с детьми до трех лет могут получить выплату в 15 тысяч рублей
Граждане РФ с детьми до трех лет, которые еще не оформляли пособий, в августе или сентябре могут получить выплаты в размере 15 тысяч рублей, об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
ФАН вчера в 11:28
Культура
Розенбаум рассказал о несчастном случае с оператором на его концерте
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Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Армия и оружие
Появилось фото боевого лазера на подлодке США
Российская газета 03:41
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Внешне Hyundai Santa Fe N Performance можно узнать по новым бамперам со спортивным дизайном, особым 21-дюймовым колесам, шинам Michelin Pilot Sport, крупным патрубкам выхлопной системы и сдвоенным спойлером на пятой двери.
Автоновости дня 03:16
Происшествия
В Екатеринбурге студент убил девушку и остался на свободе
В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе.
URA.Ru 06:10
Футбол
Бывший капитан «Зенита» возвращается в Англию
Бранислав Иванович, покинувший "Зенит", продолжит карьеру в английскую премьер-лигу.
Вести.Ru 06:15
Общество
В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек
Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.
REGNUM 06:31
Политика
Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе
Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
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Происшествия
Экс-чиновник в Хакасии получил более 9 лет за мошенничество
Главный герой истории получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима, кроме этого, выплатит и штраф — 4 миллиона рублей.
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Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Общество
В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году
Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.
Известия 05:32