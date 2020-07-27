Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.

с чего всё началось

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

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