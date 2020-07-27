Общество
РИА НовостиМишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.РИА Новости04:52
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
До 31 августа некоторые категории россиян получат выплаты на карты.
ToDay News Ufa 09:03
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня
Агентство Москва 09:03
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news 06:43
Общество
В России студентам-иностранцам официально разрешат работать
Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу.
SNG.Today 07:20
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Общество
У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Общество
Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани
Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58