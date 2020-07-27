Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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с чего всё началось

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости04:52

Подробнее о событии

Правительство упростило переквалификацию женщин с детьми

РБК05:34

Мишустин подписал постановление, облегчающее переквалификацию женщин с детьми до трех лет

ТАСС04:11

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

РИА Новости04:52

В России облегчили трудоустройство женщин с детьми до 3 лет и пожилых

Известия04:38

Женщинам с детьми до 3 лет и пожилым облегчат трудоустройство

Газета.Ru04:24

Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трех лет и пожилых людей

ТК Звезда04:20

Правительство облегчило трудоустройство женщин с детьми и пожилых

RT на русском04:58
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

До 31 августа некоторые категории россиян получат выплаты на карты.
ToDay News Ufa 09:03
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

Агентство Москва 09:03
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Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Кино

Козловский на коне: в Сети появился отрывок из финального эпизода «Викингов»

Телепрограмма 03:51
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news 06:43
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Происшествия

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

ТАСС 09:28
Общество

В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу.
SNG.Today 07:20
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
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Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
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Шоу-бизнес

50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
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Общество

Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани

Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
2
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
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Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
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Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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