Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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с чего всё началось

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости04:52

Подробнее о событии

Правительство упростило переквалификацию женщин с детьми

РБК05:34

Правительство облегчило трудоустройство женщин с детьми и пожилых

RT на русском04:58

Мишустин подписал постановление, облегчающее переквалификацию женщин с детьми до трех лет

ТАСС04:11

В России облегчили трудоустройство женщин с детьми до 3 лет и пожилых

Известия04:38

Женщинам с детьми до 3 лет и пожилым облегчат трудоустройство

Газета.Ru04:24

Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трех лет и пожилых людей

ТК Звезда04:20

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

РИА Новости04:52
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Происшествия

Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

REGNUM 06:47
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
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Технологии

Intel сдалась. 7-нанометровые процессоры для нее будет делать TSMC

По слухам, Intel планирует зарезервировать у TSMC производство 180 000 подложек для 6-нанометровых графических процессоров.
iXBT.com 08:03
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Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Общество

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно результатов госэкзаменов с 2016 года, несмотря на онлайн-обучение из-за коронавируса.
Парламентская газета 05:33
Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК 07:52
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Политика

ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
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Происшествия

О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Политика

В Гомеле на предвыборный пикет Тихановской пришли до 10 тысяч человек

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 26 июля провела в Гомеле предвыборный пикет, на который пришли от восьми до десяти тысяч человек.
Телеканал RTVI 05:04
Общество

Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.
Lenta.ru 07:59
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Гаджеты

Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Футбол

Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

РИА Новости 08:14
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
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Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
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Футбол

Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года

Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.
Metaratings 03:10
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

Lenta.ru 07:02
29
Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Культура

BTS запишут коллаборацию с Тейлор Свифт

Стало известно, что коллектив в конце августа выпустит коллаборацию с Тейлор Свифт (Taylor Swift).
Popcake 02:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Политика

Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
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Общество

Актер Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске

По данным «Московского комсомольца», в офисе Шнурова обиделись на такие слова и заявили, что считают обращение «Серега» фамильярдностью, а сам музыкант хотел взять интервью у жириновца и пообщаться с протестующими.
FreeNews-Volga 07:07
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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