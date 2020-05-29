Экономика
ТАССМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам возвратят налог, уплаченный ими в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Игры
RPG о Гарри Поттере может выйти в 2021 году
Чемпионат вчера в 17:47
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:32
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
В Кремле назвали новую возможную дату отмены ограничений в России
Ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы.
News.ru вчера в 06:54
Армия и оружие
Главком ВМФ утвердил акт приемки «Князя Владимира» в состав флота
Главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 06:03
Общество
Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет
По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 04:09
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Общество
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка сообщают, что в работе интернет-сервисов наблюдаются неполадки.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Здоровье
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
Общество
Италия с 15 июня откроет границы для туристов из России
Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Общество
Итальянский врач сообщил о снижении активности коронавируса в стране
Активность коронавируса в Италии заметно снижается. Об этом сообщил главврач больницы Сан-Раффаэлле в Милане Альберто Зангрильо.
News.ru 05:40
Общество
McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM 30 мая в 08:52
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье
Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна вчера в 15:28
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Политика
Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно.
ТАСС 05:24
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
Джон Джонс борется с вандалами на улицах Альбукерке
Отказавшись от титула UFC в полутяжелом весе, лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, переключился на борьбу с вандалами на улицах своего города.
FightTime.ru 05:06
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59