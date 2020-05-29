Экономика
ТАССМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам возвратят налог, уплаченный ими в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
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Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Авто
BMW 4-Series рассекретили накануне премьеры
В новое семейство 4-Series помимо купе войдут кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe, а также электрокар BMW i4.
110km.ru 01:39
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Транспорт
В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост
Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Общество
Россиянам не придется носить маски на пляже
Коммерсантъ вчера в 05:20
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда
Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 12
Количество крупных очагов инфицирования коронавирусом в области, по данным на 1 июня, выросло до 12.
Росбалт 06:24
Армия и оружие
Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море
Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты
Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
Ридус 02:09
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Общество
Финляндия и Норвегия открывают бары
В Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в 1 м, за исключением лиц, постоянно живущих вместе.
Интерфакс 08:06
Футбол
Ахметов улетел в Германию на обследование
Как рассказал sport24 агент футболиста Ираклий Гегечкори, Ахметов улетел в Германию на плановое обследование, связанное с травмой плеча.
Евро-футбол.ру 07:14
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48