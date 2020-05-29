Экономика

ТАССТАССМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам возвратят налог, уплаченный ими в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

«Это могут быть значительные поступления в бюджет». Эксперт о поддержке самозанятых

ФедералПресс03:12

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

Налог самозанятым вернут автоматически

Газета.Ru29 мая в 11:20

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
392
Авто

BMW 4-Series рассекретили накануне премьеры

В новое семейство 4-Series помимо купе войдут кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe, а также электрокар BMW i4.
110km.ru 01:39
4
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
107
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
1,4K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
280
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

РИА Новости 08:00
Транспорт

В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
24
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
21
Общество

Россиянам не придется носить маски на пляже

Коммерсантъ вчера в 05:20
2,4K
Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
240
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
72
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
300
Происшествия

Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
13
Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
421
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
620
Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 12

Количество крупных очагов инфицирования коронавирусом в области, по данным на 1 июня, выросло до 12.
Росбалт 06:24
1,4K
Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Общество

На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту

РИА Новости 08:21
Общество

Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты

Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
Ридус 02:09
203
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
273
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
262
Общество

Финляндия и Норвегия открывают бары

В Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в 1 м, за исключением лиц, постоянно живущих вместе.
Интерфакс 08:06
Футбол

Ахметов улетел в Германию на обследование

Как рассказал sport24 агент футболиста Ираклий Гегечкори, Ахметов улетел в Германию на плановое обследование, связанное с травмой плеча.
Евро-футбол.ру 07:14
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
399
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное