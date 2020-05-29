Экономика
Будущее России. Национальные проектыМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газета29 мая в 11:26
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газета29 мая в 11:06
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