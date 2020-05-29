с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Здоровье Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Политика Маск напомнил Рогозину шутку о батуте после запуска Crew Dragon После запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск припомнил шутку шестилетней давности главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. 5,3K

Шоу-бизнес Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев. 8

Политика Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале. 53

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 758

Общество Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак». 1,2K

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 189

Общество В Белоруссии задерживают активистов оппозиции В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна». 2

Наука В Шотландии была найдена окаменелость самой древней в мире многоножки На территории Шотландии была найдена окаменелость самой древней в мире многоножки. Ее возраст составляет 425 000 000 лет.

Происшествия В США пятые сутки разгоняют масштабные протесты Власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию впервые за всю историю штата в связи с тем, что в США пятые сутки продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 24

Общество Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал самым успешным миллиардером за неделю с 21 по 28 мая. 6

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 36

Футбол Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак» Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский футбольный клуб «Рубин» и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на игрока.

Общество Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры. 5