Общество

РБКРБКМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РБК05:26

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Интерфакс03:01

Кабмин принял постановление об электронных трудовых книжках

RT на русском04:04

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

ТАСС03:18

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Газета.Ru03:15

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РИА Новости03:09

С 1 января 2021 года устраиваться на работу можно с электронной трудовой: Что нужно знать

Комсомольская правда06:33
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