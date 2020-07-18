Общество
РБКМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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С 1 января 2021 года устраиваться на работу можно с электронной трудовой: Что нужно знать
Комсомольская правда06:33
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Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
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В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс
ИА Красная Весна 06:28
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
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Lenta.ru 16 июля в 11:49
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News.ru вчера в 22:28
Общество
В России выявили за сутки более 6 200 случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 6 234 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки.
Газета Кемерова 06:31
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Футбол
Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу недовольства судейством Леонида Федуна.
ProstoProSport 03:58
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 05:06
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Футбол
Сетьен рассказал о встрече с президентом «Барселоны» и обозначил цель на конец сезона
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Бертомеу и заявил, что цель команды на конец сезона — борьба за победу в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 06:35
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня вчера в 19:05
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
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Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
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Шоу-бизнес
Лысая Наталья Подольская напугала поклонников
Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
Культуромания 03:54
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
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Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе
Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК вчера в 06:57