Общество
РБКМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Мишустин: Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми с 1 января 2021
Комсомольская правда04:08
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