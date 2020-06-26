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Газета.RuГазета.RuМишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России. По данной категории семьи могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.
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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

RT на русском04:44

Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

ТАСС04:13

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

Известия04:27

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

НТВ04:26

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Газета.Ru04:22

Мишустин подписал постановление о допвыплате россиянам с детьми

Национальная служба новостей04:18

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Rambler News Service04:29
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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