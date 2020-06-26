с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России. По данной категории семьи могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 65

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 351

Политика Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом 24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату. 13

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,2K

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 999

Политика Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. 61

Общество Telegram выплатил Open Network свыше $1,2 млрд Основатель Telegram Павел Дуров заявил на своем канале, что компания выплатила инвесторам мессенджера Open Network (TON) свыше $1,2 млрд. 115

Происшествия Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.

Общество Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги» «Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова. 11

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили. 310

Происшествия В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС. 34

Экономика Для россиян, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, повысят НДФЛ Напомним, что единый налог на доходы 13 %, который не зависит от размера дохода, ввели только в 2001 году.