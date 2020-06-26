Общество
Газета.RuМишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России. По данной категории семьи могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.РБК05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом
24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
Автоспорт
Берни Экклстоун: Темнокожие – большие расисты, чем белые
Autosport.com.ru 08:55
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Общество
Тунис пока не открывает свои границы для российских туристов
Въезд в Тунис остается закрытым для туристов из России, несмотря на открытие республикой национальных границ 27 июня.
ТАСС вчера в 15:53
Политика
Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.
Инфорос 09:11
Культура
Кот Матроскин поменяет внешность в новой серии «Простоквашино»
Иллюстраторы поменяли внешний облик кота Матроскина в новом сезоне "Простоквашино".
Газета.Ru 01:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Общество
Telegram выплатил Open Network свыше $1,2 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров заявил на своем канале, что компания выплатила инвесторам мессенджера Open Network (TON) свыше $1,2 млрд.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Кино
Робот впервые получил в фильме главную роль
Evo-rus.com 07:15
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Авто
Пикап Ford F-150 сменил поколение и стал гибридом
Компания Ford представила новое поколение самого популярного пикапа в мире - F-150.
За рулем Кубань 03:06
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Политика
Песков прокомментировал вопрос фейков о голосовании по Конституции РФ
Количество фейков относительно голосования по поправкам к Конституции РФ зашкаливает.
NewInform 06:02
Общество
К Павлу Лобкову домой пришли полицейские
К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького
Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК вчера в 11:42
Экономика
Для россиян, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, повысят НДФЛ
Напомним, что единый налог на доходы 13 %, который не зависит от размера дохода, ввели только в 2001 году.
Мир Белогорья 09:14
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10