с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России. По данной категории семьи могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

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