Общество

REGNUMREGNUMМишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Газета.Ru09:15

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

РИА Новости05:14

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

НТВ04:26

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

RT на русском04:44

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

Известия04:27

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

РБК05:13

Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

ТАСС04:13
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