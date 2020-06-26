Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

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