Общество
REGNUMМишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми
Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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Хоккей
СКА сыграет в трех турнирах, чтобы подготовиться к новому сезону в КХЛ
Петербургский хоккейный клуб СКА планирует выступление в трех товарищеских турнирах в рамках подготовки к сезону-2020/21 в КХЛ.
Нева Спорт 23 июня в 12:08
Шоу-бизнес
Успенская считает, что наркотики разрушили ее отношения с дочерью
Любовь Успенская раскрыла причину многочисленных конфликтов с дочерью. По ее мнению, во всем виноваты наркотики.
Народные новости 04:54
Общество
Сын Хрущева Сергей скончался в США от огнестрельного ранения
Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США.
NewInform вчера в 07:53
Общество
Суд признал экс-чиновницу Минкультуры Апфельбаум виновной в халатности
Как отмечает корреспондент Business FM, cкорее всего, суд признает бывшую главу департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софью Апфельбаум виновной по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).
BFM.ru 05:46
Кино
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
Кино-Панк вчера в 13:17
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Общество
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Что происходит 05:10
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Общество
ВОЗ зафиксировала рост заражения СOVID-19 в Европе
На онлайн-совещании в Копенгагене глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о выявлении почти 20 тыс. новых случаев заражения и свыше 700 погибших каждый день.
Бел.Ру 02:28
Культура
Венский фестиваль в Екатеринбурге перенесут из-за коронавируса
КП - Екатеринбург 05:44
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
Общество
В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости 05:40
Общество
В Кремле отказались давать оценку приговору Серебренникова
Песков отметил, что дело Серебренникова — это повод для Министерства культуры России проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры.
Известия 06:08
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
В России суточный прирост заболевших COVID-19 упал ниже 7 тыс. человек
За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:43
Игры
Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077
Представлен новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
RT на русском вчера в 15:41
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Футбол
Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона
Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
BetOn 05:52