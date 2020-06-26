Общество

REGNUMREGNUMМишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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Мишустин подписал постановление о выплате по 10 тыс. рублей за детей до 16 лет

Коммерсантъ05:24

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

НТВ04:26

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

RT на русском04:44

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Газета.Ru04:22

Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

ТАСС04:13
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
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Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

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ВОЗ зафиксировала рост заражения СOVID-19 в Европе

На онлайн-совещании в Копенгагене глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о выявлении почти 20 тыс. новых случаев заражения и свыше 700 погибших каждый день.
Бел.Ру 02:28
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

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