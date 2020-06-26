с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Указ о материальной помощи ранее на этой неделе утвердил президент Владимир Путин.

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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