Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Указ о материальной помощи ранее на этой неделе утвердил президент Владимир Путин.