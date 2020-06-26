Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Указ о материальной помощи ранее на этой неделе утвердил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.
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