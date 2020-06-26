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Российская газетаРоссийская газета

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Указ о материальной помощи ранее на этой неделе утвердил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.
РБК05:13
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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

РБК05:13

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Газета.Ru09:15

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

РИА Новости05:14

Мишустин подписал постановление о новой выплате россиянам с детьми

RT на русском12:11

Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

ТАСС04:30

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

Известия04:27

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

НТВ04:26
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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РИА Новости06:19
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РИА Новости12:10
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

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