Общество
РИА НовостиМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной.
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Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Автоспорт
Квят подвел итоги пятничных заездов на Хунгароринге
CT news вчера в 15:44
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Интернет
Twitter вычислил механизм взлома аккаунтов знаменитостей
В Twitter полагают, что хакеры атаковали определенных сотрудников компании, применив схему с социальной инженерией, то есть при помощи манипуляций злоумышленникам удалось «использовать их учетные данные для доступа к внутренним системам Twitter, в том числе пройти через двухфакторную защиту».
НТВ 03:02
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Моя Москва.онлайн вчера в 16:34
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Футбол
Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Футбол
Широков предложил «Спартаку» использовать хештег «Играйте, как Зенит»
Ошибки есть, но считаю, что они оправданны. Федун предложил хештег #судитеспартаккакзенит.
ГЛАС.RU 03:57
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 03:37
Общество
За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:37
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах ликвидирован
Пожар на складе картона в подмосковном городе Мытищи ликвидирован на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 03:39
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Футбол
Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей
Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Rostov.ru вчера в 17:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Футбол
ФК «Тамбов» планирует играть в Саранске в следующем сезоне
Уже в августе стартует новый чемпионат, и спортивный директор команды Павел Худяков рассказал, где тамбовчане планируют принимать соперников.
Онлайн Тамбов.ру 03:20
Общество
В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек
Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Хоккей
Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
«Поздравляю Андрея Василевского с тем, что он третий раз подряд номинирован на "Везина Трофи"», — написал агент хоккеиста в своем Twitter-аккаунте.
CT news вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Общество
В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:32