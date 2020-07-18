Общество
RT на русскомМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Российские граждане получат возможность устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Общество
В Свердловской области объявлено предупреждение об урагане
Как следует из сообщения спасателей, с 18 по 19 июля на Среднем Урале ожидаются сильные дожди, грозы со шквалистым усилением ветра 25-27 м/сек, град.
Европейско-Азиатские новости 07:28
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Наука
Названо преимущество варки кофе ультразвуком
Evo-rus.com 09:42
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Футбол
Глава судейского комитета РФС Хачатурянц объяснил, почему судью Лапочкина проверили на полиграфе
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч премьер» объяснил, почему арбитра Сергея Лапочкина проверили на полиграфе.
Спорт-Экспресс 14:27
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
Здоровье
Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом
Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело 13:46
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Культура
Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь
Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Автоспорт
Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено
Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».
RT на русском 13:56
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16