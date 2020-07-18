Общество
РБКМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Общество
Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса
В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
Известия вчера в 07:00
Общество
Часть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога
Как пишет RT, депутат Федоров считает справедливым освободить от уплаты транспортного налога тех, кто осознанно ставит автомобиль на прикол.
Вести.Ru 08:59
Общество
В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах
Уральский меридиан 07:05
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Политика
«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
Баскетбол
«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
Российская газета 06:34
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышева не знает причины такого положения дел.
ToDay News Ufa вчера в 07:35
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Гаджеты
Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов
Стало известно, что Google скоро выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов.
Ferra 09:29
Общество
Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
RT на русском 09:42
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Игры
Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
Ferra вчера в 08:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50