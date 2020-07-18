Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.В источнике
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С 1 января 2021 года устраиваться на работу можно с электронной трудовой: Что нужно знать
Комсомольская правда06:33