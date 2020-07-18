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РБК
РБК

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.В источнике
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РБК

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РБК05:26
Комсомольская правда

С 1 января 2021 года устраиваться на работу можно с электронной трудовой: Что нужно знать

Комсомольская правда06:33
ТАСС

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

ТАСС03:18
RT на русском

Кабмин принял постановление об электронных трудовых книжках

RT на русском04:04
Газета.Ru

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Газета.Ru03:15
РИА Новости

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РИА Новости03:09
Интерфакс

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Интерфакс03:01
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Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, которая была осуждена на 4, лет лишения свободы за попытку примкнуть к террористам ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии, вышла замуж за своего адвоката Олега Елисева.
Московский Комсомолец07:38
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В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС16 июля в 06:54
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Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

В моторной гамме Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge значатся два двигателя V8: атмосферный мотор объемом 4,6 литра на 309 л.с. и 4,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 249 л.с. Топовое исполнение обновленной модели предлагается по той же цене, что и дорейстайлинговая модификация, за которую просят от 6 119 000 рублей.
Новые автомобиливчера в 00:47
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском06:11
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Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира

Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс08:25
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Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUMвчера в 12:27
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