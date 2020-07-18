Общество

РБКРБКМишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Интерфакс03:01

«И электронный формат – не панацея»: Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое

Комсомольская правда09:45

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РБК05:26

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

ТАСС03:18

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Газета.Ru03:15

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

РИА Новости03:09

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

RT на русском12:05
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