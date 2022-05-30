«Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тыс. рублей, минимальный размер оплаты труда превысит 15,2 тыс. рублей, что приведет к увеличению зарплаты более 4 млн работников», — заявил Мишустин.
"Повышен и прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячные пособия на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других", - сказал Мишустин.
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