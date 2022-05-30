"Повышен и прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячные пособия на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других", - сказал Мишустин.