с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

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Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 8

Футбол СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".

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Футбол Стюард ударил журналиста на футбольном матче «Локомотив» — «Оренбург» Примерно за полтора часа до старта игры Белоусов вышел на трибуну стадиона на сектор 21 абсолютно беспрепятственно, чтобы произвести видеосъемку трибун (нормальная ситуация для работы журналиста на футбольном матче для передачи антуража — в нынешних условиях это особенно интересно).

Общество Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан». 77

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 420