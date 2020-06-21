Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось
На сайте кабмина сообщается
, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, который был сформирован по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.
Московский Комсомолец05:48

Подробнее о событии

Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ

Коммерсантъ06:30

Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных мест в вузах

Известия06:10

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

РИА Новости05:35

Мишустин утвердил порядок распределения 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

ТАСС06:00

Мишустин постановил увеличить бюджетные места в вузах

Московский Комсомолец05:48

Более 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ

Вечерняя Москва05:44

В российских вузах будут открыты больше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест

Интерфакс06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Авто

Lexus выпустил седан IS нового поколения

Тольятти-Новости 19 июня в 22:02
10
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
1K
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
78
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
2,6K
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
791
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
21
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
174
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
526
Происшествия

В центре Рязани обнаружили труп мужчины

В Рязани 21 июня на улице Есенина за остановкой около Театральной площади обнаружили труп мужчины.
МедиаРязань 12:57
2
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
38
Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК вчера в 15:48
190
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
27
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
241
Футбол

Новиков: если регламент не изменят, с ЦСКА сыграет молодёжка «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.
Чемпионат 12:01
Шоу-бизнес

Жена Овечкина поздравила мужа с Днем отца

Жена капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила супруга с Днем отца.
Газета.Ru 03:06
Наука

Ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса

Открытый Нижний 11:02
32
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
52
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
611
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
10K
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 06:50
1,2K
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
1
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
150
Политика

Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор

Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Вести.Ru 11:30
Политика

«Пересвет» российского производства был «рассекречен»

ИнфоСМИ 05:59
91
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
8
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
10
Общество

Очевидцы сняли на видео смерч в Крыму

Видеозаписями с запечатлённым природным явлением делятся крымчане в соцсетях.
Крым 24 вчера в 12:07
12
Автоспорт

Дзанарди остается в тяжелом, но стабильном состоянии

Sports.ru вчера в 04:47
4
Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное