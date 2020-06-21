Общество
РИА НовостиМишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
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На сайте кабмина сообщается, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, который был сформирован по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.Московский Комсомолец05:48
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Lexus выпустил седан IS нового поколения
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18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
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Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
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Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.
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Жена Овечкина поздравила мужа с Днем отца
Жена капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила супруга с Днем отца.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор
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Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
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Очевидцы сняли на видео смерч в Крыму
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Крым 24 вчера в 12:07
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Дзанарди остается в тяжелом, но стабильном состоянии
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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
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