Экономика
ИнтерфаксМаксимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
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Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Политика
Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
В Кремле не видят ничего предосудительного в решении Пенсионного фонда России перечислить обещанные главой государства Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми до 16 лет, напротив, такая оперативная работа заслуживает восхищения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:31
Футбол
Футбольная «Барселона» может досрочно уволить тренера Сетьена
Контракт Сетьена рассчитан на 2,5 года, но большинство членов совета директоров "Барсы" настаивают на расставании с тренером, сообщает издание Goal.Com.
Вести.Ru 06:05
Происшествия
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС 06:45
Общество
Китай начинает тестировать на военных вакцину от коронавируса
Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics сообщила, что получила одобрение властей на начало испытания своей вакцины против COVID-19 на военных.
Коммерсантъ 05:40
Футбол
Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»
Бывший футболист "Ливерпуля", "Арсенала" и "Челси" Йосси Бенаюн признался, что мог продолжить карьеру в России, пишут "Известия".
ProstoProSport вчера в 23:34
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня вчера в 04:44
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили
Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС вчера в 21:53
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Известия вчера в 08:11
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
Молодая женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской области
Последней погибшей в Волгоградской области от коронавируса оказалась 39-летняя женщина.
Высота 102 06:00
Происшествия
Ведущий роскошный образ жизни блогер попался на многомиллионном мошенничестве
Блогер из Нигерии Реймонд Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.
Lenta.ru 06:26
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08