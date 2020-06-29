Экономика
ВедомостиМишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
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Киберспорт
В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
CyberSport.ru 02:32
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Происшествия
Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен
Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м. Как стало известно, пожар возник после хлопка газа.
RT на русском 07:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
Происшествия
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
Происшествия
В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре
В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Гаджеты
Honor X10 Max показали во всех цветах корпуса
Honor X10 Max будет чёрного, синего и фиолетового цветов.
ITZine.ru вчера в 23:30
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Общество
Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:45
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Общество
На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров
В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48