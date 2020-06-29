Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 372

Общество Авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить после модернизации Единственный авианосец, который состоит на вооружении ВМФ России, крейсер «Адмирал Кузнецов», в будущем после проведения ремонтных работ и модернизации, наконец, перестанет дымить. 12

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 460

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 401

Происшествия В ивановском депздраве рассказали о новых умерших от коронавируса Как сообщил на ежедневном брифинге для СМИ глава регионального депздрава Артур Фокин, скончавшаяся женщина находилась на аппарате ИВЛ в инфекционном отделении ивановской городской клинической больницы №1, но усилия медиков оказались безуспешны. 1

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Общество В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» «Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщают в оперштабе Свердловской области. 48

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 854

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