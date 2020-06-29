Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
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Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

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Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

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МонаВиставчера в 06:41
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