Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Смотрите также
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
В Кремле прокомментировали снос памятников в США
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Трамп высказался о причине исключения России из G8
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Аналитики предсказали снижение ипотечной ставки в России до 7% и ниже
Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на производство тест-систем
Мишустин: с 1 июля более 70 регионов РФ смогут принимать туристов
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.В источнике
Подробнее о событии