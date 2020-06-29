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Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.В источнике
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Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

РБК08:29

Мишустин заявил, что есть потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке

ТАСС05:48

В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Алтапрессвчера в 07:43

Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

РИА Новости05:10

Мишустин заявил о возможностях снижения ставок по ипотеке

REGNUM05:48

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Интерфакс05:31

В России расширена программа льготной ипотеки на новостройки

МонаВиставчера в 06:41
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Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72

Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня27 июня в 02:38
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Известия05:15
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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости08:24
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Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM07:17
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В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия17:46
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В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК06:00
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«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США

«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
Новостной фронт08:09
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В Перми учителя осудили за насилие над школьницей

Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости07:35
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