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РБКРБК

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.В источнике
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Эксперт прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки

RT на русскомвчера в 09:48

Российские банки увеличили размер кредита по льготной ипотеке

РБКвчера в 05:46

В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Алтапресс28 июня в 07:43

Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

ТАСС29 июня в 09:33

Ипотека в РФ дешевеет, но жильё не становится более доступным – мнение

REGNUM29 июня в 08:34

Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

Интерфаксвчера в 04:34

В России расширена программа льготной ипотеки на новостройки

МонаВиста28 июня в 06:41
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Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ruвчера в 15:24
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".
РИА Новостивчера в 13:58
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