Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.В источнике
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