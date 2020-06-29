Экономика
Говорит МоскваМаксимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Речь идёт о госпрограмме со ставкой 6,5%. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 до 6 млн рублей.
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с чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.РБКвчера в 08:29
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Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
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Авто
Две модели Toyota получат спортивные версии в России
В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
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Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
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