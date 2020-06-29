с чего всё началось

Речь идёт о госпрограмме со ставкой 6,5%. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 до 6 млн рублей.

Шоу-бизнес Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей «Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. 8

Политика Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета. 5

Происшествия Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице.

Здоровье 10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов По состоянию на 23 июня в бердской центральной городской больнице госпитализированы 3 пациента с положительным тестом на COVID-19, вероятно, остальные 7 койкомест еще свободны или заняты пациентами с подозрением на коронавирус.

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,7K

Авто Две модели Toyota получат спортивные версии в России В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR. 1

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 282

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку. 3

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 597

Авто General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.