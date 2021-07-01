Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации.В источнике
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания "готовится к июлю" совершить первый орбитальный запуск космического корабля компании, несмотря на отсутствие необходимых для такого запуска разрешений регулирующих органов.