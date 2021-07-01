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Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации.В источнике

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Эксперт разъяснил особенности прожиточного минимума на 2022 год

Российская газета17:14

Прожиточный минимум в России увеличится почти на 300 рублей

Газета.Ruвчера в 16:49

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 рублей

ТАССвчера в 14:48

Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 11 950 рублей

РИА Новостивчера в 15:05

Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей

Коммерсантъвчера в 14:53

В России повысили прожиточный минимум на 2022 год

РБКвчера в 15:28

Новый прожиточный минимум установят в России с 1 января 2022 года

РЕН ТВвчера в 14:47
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AstroNews.ru29 июня в 04:11

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