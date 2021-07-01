Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации.

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