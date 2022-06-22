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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

«Подписано постановление правительства по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, при этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне», — сообщил Мишустин.
Национальная служба новостей
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Интерфакс
Льготную ипотеку возможно получить до конца текущего года.
Москва 24
«С 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении Мишустина.
Телеканал 360°

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Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке
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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
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Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%
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