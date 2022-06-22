Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, этот результативный пас для финна стал 20-м в текущем плей-офф, благодаря чему он установил новый рекорд франшизы по количеству ассистов в одном Кубке Стэнли.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил, чтобы власти Евросоюза (ЕС) рассмотретли депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, для мобилизации в ряды ВСУ.
Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.