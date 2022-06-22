ПРАЙММишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%«Подписано постановление правительства по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, при этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне», — сообщил Мишустин.Национальная служба новостейЛьготную ипотеку возможно получить до конца текущего года.Москва 24«С 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении Мишустина.Телеканал 360°Программа льготной ипотеки действует в стране с весны 2020 года.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВМИР 24Smotrim.ruLife.ruТелеканал Санкт-ПетербургDaily MoscowРЕН ТВТК ЗвездаЛенТВ24ForbesSevastopolMedia.ruИА РеспубликаПсковская Лента НовостейРЕН ТВЮг СибириDailyПатрульный ПетербургаЦарьградBFM-НовосибирскУрал-пресс-информРоссийская газетаRT на русскомАфиша DailyЯмал-Медиаe1.ruМолодежная газета (Уфа)66.ruИА Красная ВеснаИзвестияПодробнее о событииПравительство России снизило ставку по льготной ипотекеRT на русскомвчера в 13:33Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%Телеканал 360°вчера в 08:40Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%РБКвчера в 09:27Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке до 7%Коммерсантъвчера в 08:53Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентовРИА Новостивчера в 08:38Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%Forbesвчера в 09:22Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%Ведомостивчера в 09:03Показать ещёОценить1,1KПоделиться