В отношении жительницы Москвы Валентины Муженской, которую в конце июня сотрудники полиции вывели из здания МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК (Применение насилия в отношении сотрудника власти).
Сборная Мексики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго со счетом 0:0. Команды провели первый матч на турнире и расположились на первых двух местах группы А. В следующем матче Мексика 15 июля встретится с Гватемалой, Тринидад и Тобаго в этот же день сыграет с Сальвадором.