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Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новгородской области

"В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа", - указано в тексте.
ТАСС
Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой.
ТАСС
По данным пресс-службы, ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест.
Интерфакс
Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры.
Глас Народа

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