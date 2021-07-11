В Китае запустили продажи соперника Hyundai Creta стоимостью 900 тысяч рублей

Сравним: за Creta в российских автосалонах просят минимум 1,2 млн рублей, в то время как Xuanjie Pro оценили всего в 77 900 юаней (около 900 тыс. в российской валюте).