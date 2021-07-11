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Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новгородской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.В источнике

С чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа в Новгородской области, сообщается
 на сайте правительства.

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