Япония создаст банк данных по инфекционным болезням для борьбы с COVID-19

Правительство Японии запустит банк данных об инфекционных заболеваниях, начиная с плана сбора данных о 10 тысяч пациентов с COVID-19 к марту 2022 года, чтобы помочь фирмам и университетам разработать методы лечения в условиях пандемии, заявили участники проекта 8 июля, сообщает Japan Today.