МОСКВА, 30 января. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

с чего всё началось

Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины - "сделку века", как ее называет глава Белого дома.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Общество В России из-за коронавируса продлили каникулы китайским студентам Согласно документу, руководству российских вузов поручено продлить каникулы для китайских студентов до 2 марта, а также рассмотреть для них возможность дистанционного освоения программы.

Шоу-бизнес Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.

Музыка Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.

Политика Путин уволил главу Чувашии Игнатьева 1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Экономика ЦБ санирует «Севастопольский морской банк» Целью профилактических мер в отношении кредитного учреждения, зарегистрированного в Севастополе, пресс-служба регулятора назвала рост его финансовой стабильности.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Происшествия Присяжные оправдали экс-директора «Меньшевика» Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.

Политика Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.