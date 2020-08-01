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ТАСС
ТАСС

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.В источнике
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RT на русском

Абхазия открыла границу с Россией

RT на русском09:06
РИА Новости

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

РИА Новости08:03
РБК

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией

РБК08:10
Коммерсантъ

Россия открыла границу с Абхазией

Коммерсантъ08:27
Интерфакс

Премьер РФ подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией

Интерфакс08:11
Sputnik Абхазия

Абхазия открыла границу с Россией

Sputnik Абхазия09:03
ТАСС

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

ТАСС08:59

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Известия06:04
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В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
RT на русском07:08
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском05:13
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Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости05:51
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Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостейвчера в 09:02
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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