Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
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Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.В источнике
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