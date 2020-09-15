Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ТАСС
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Россия открыла границу с Южной Осетией

Фонтанка.Ру03:35
Коммерсантъ

Мишустин открыл границу с Южной Осетией

Коммерсантъ03:10
РБК

Россия открыла границу с Южной Осетией

РБК02:07
РИА Новости

Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

РИА Новости02:36
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

ТАСС02:26
Москва 24

Россия открыла границу с Южной Осетией

Москва 2401:56
RT на русском

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

RT на русском02:04
ИА RSOnews

Оперативный штаб РФ принял решение об открытии границы с Южной Осетией

ИА RSOnewsвчера в 02:00

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
40

Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
3

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

«По информации регионального Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний на прошедшей неделе увеличилось на 21% и 7,4% соответственно», — сообщает региональное правительство.
РегионСамара.ру23:15
9