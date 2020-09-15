Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.В источнике
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