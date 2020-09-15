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ТАСС
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.В источнике
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Фонтанка.Ру

Россия открыла границу с Южной Осетией

Фонтанка.Ру03:35
Коммерсантъ

Мишустин открыл границу с Южной Осетией

Коммерсантъ03:10
РБК

Россия открыла границу с Южной Осетией

РБК02:07
РИА Новости

Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

РИА Новости02:36
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

ТАСС02:26
Москва 24

Россия открыла границу с Южной Осетией

Москва 2401:56
RT на русском

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

RT на русском02:04
ИА RSOnews

Оперативный штаб РФ принял решение об открытии границы с Южной Осетией

ИА RSOnewsвчера в 02:00

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
3,5K

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
45

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Минфин РФ предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

Минфин России внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, говорится в сообщении министерства.
РИА Новости02:48
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