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Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении правительства России. В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах открытия границы с Россией.В источнике
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Фонтанка.Ру

Россия открыла границу с Южной Осетией

Фонтанка.Ру03:35
Коммерсантъ

Мишустин открыл границу с Южной Осетией

Коммерсантъ03:10
RT на русском

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

RT на русском02:04
РИА Новости

Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

РИА Новости02:36
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

ТАСС02:26
РБК

Россия открыла границу с Южной Осетией

РБК02:07
Москва 24

Россия открыла границу с Южной Осетией

Москва 2401:56
ИА RSOnews

Оперативный штаб РФ принял решение об открытии границы с Южной Осетией

ИА RSOnewsвчера в 02:00

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Goroday.ru04:08
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Дождь05:20
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РЕН ТВ03:56
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Live24вчера в 04:41
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