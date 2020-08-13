Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений
Смотрите также
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Зеленский сообщил об освобождении трёх граждан Украины в Белоруссии
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
В Боткинской больнице оценили возможность участия Ефремова в суде
Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта
Посол Ирана опроверг информацию об изъятии США иранского топлива
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
В Болгарии планируют изменить конституцию
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
В МИД России предложили сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Меркель потребовала освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
Подробнее о событии
Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС
Версия-Саратоввчера в 11:42