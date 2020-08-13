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Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
Подробнее о событии
ТАСС

Подмосковье получит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений

ТАСС05:41
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
Право.ру

Правительство дополнительно профинансировало больницы

Право.рувчера в 11:42
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000 порадуют повышенными частотами

Предположительно огромное энергопотребление топовых видеокарт Nvidia нового поколения потребовало усиления подсистемы питания до 20 фаз В Сети появились возможные частоты для видеокарты Nvidia Ampere, основанной на топовом GPU GA102.
iXBT.comвчера в 10:30

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Интерфакс06:46
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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