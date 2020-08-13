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Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
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Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
News.ru

Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

News.ruвчера в 10:53
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33
ТАСС

Кабмин выделил 2,3 млрд рублей на стабильную работу и зарплаты в федеральных больницах

ТАССвчера в 10:32

В Сибири и Поволжье завершился основной этап двусторонних учений ЦВО

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники прошли с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья: в Оренбургской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.
ТАСС04:31

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее.
ТАСС04:38
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В России создали новый компактный пистолет

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создал новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщает «РИА Новости» 14 августа со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».
Известия05:21
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47
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