В Сибири и Поволжье завершился основной этап двусторонних учений ЦВО

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники прошли с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья: в Оренбургской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.