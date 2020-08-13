PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежий патч

Например, PC-версия Horizon Zero Dawn больше не должна вылетать, если SteamUI не инициализировался должным образом при запуске, а специальные символы в именах профилей Windows и Steam больше не мешают создавать сохранения и сохранять скриншоты в фоторежиме.