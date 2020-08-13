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Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
Подробнее о событии
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
Право.ру

Правительство дополнительно профинансировало больницы

Право.рувчера в 11:42
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
ТАСС

Подмосковье получит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений

ТАСС05:41
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В Татарстане учебный год планируется начать 1 сентября в очном формате

Минниханов отметил, что дистанционное обучение, усиление безопасности при проведение Единых государственных экзаменов «показали готовность работать в новых условиях, с другой — потребовали принятия оперативных решений и выработки конкретных мер».
Новая Кама06:12

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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