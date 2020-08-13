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Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
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Право.ру

Правительство дополнительно профинансировало больницы

Право.рувчера в 11:42
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33
News.ru

Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

News.ruвчера в 10:53
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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В Турции гиды угрожают отказавшимся от экскурсий туристам изоляцией

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TV BRICS01:09
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