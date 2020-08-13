В Турции гиды угрожают отказавшимся от экскурсий туристам изоляцией

Как рассказали очевидцы, в день заселения в отель гиды проводят встречу с туристами, на которой рассказывают, что если иностранцы хотят выходить из гостиницы на улицу и посещать экскурсии, им нужно проставить в ваучерах особую метку — синюю печать.