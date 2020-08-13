Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.