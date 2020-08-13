Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
News.ru

Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

News.ruвчера в 10:53
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Право.ру

Правительство дополнительно профинансировало больницы

Право.рувчера в 11:42

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
2,3K

Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.
REGNUM12 августа в 04:18
81

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
184

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
73

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
2

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
204

Прибыль «Алросы» за I полугодие упала на 91%

Чистая прибыль АК "Алроса" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась по итогам января - июня 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91% и составила 3,3 млрд рублей, следует из сообщения компании.
ТАСС04:46

ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из-за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС03:36
2

Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°вчера в 23:43
2,1K

Стоимость нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало в сторону ухудшения прогноз падения мирового спроса на нефть в нынешнем году до 8,1 млн баррелей в сутки (в прошлом отчете падение ожидалось на уровне 7,9 млн).
Росбалт02:59
1

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ruвчера в 00:07
1,9K