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Российская газета
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
Подробнее о событии
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
News.ru

Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

News.ruвчера в 10:53
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33
ТАСС

Кабмин выделил 2,3 млрд рублей на стабильную работу и зарплаты в федеральных больницах

ТАССвчера в 10:32

Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия
BFM.ru00:12
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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