Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.В источнике
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на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
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Версия-Саратоввчера в 11:42