с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Транспорт «Аэрофлот» возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа Пассажиры смогут вылететь в Женеву раз в неделю. "Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа.

Технологии Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников Москва, 12 августа 2020, 14:01 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков мошенников, сообщили 12 августа в пресс-службе организации. 75

Гаджеты ZTE выпустит недорогой 4G-смартфон с четверной камерой Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию. Применены датчики на 16 и 8 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных сенсора.

Армия и оружие В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. 77

Технологии Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. 53

Происшествия СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь». 1,2K

Футбол «Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.

Общество В Минске возобновились акции протеста Минск, 14 августа 2020, 10:18 — REGNUM В столице Белоруссии Минске вновь начались акции протеста против насилия силовиков, передает портал Tut.by. 1

Политика Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village. 414

Политика Бывший адвокат Трампа обвинил его в связях с Россией Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге, в котором говорит о том, что американский лидер победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России. 1

Общество Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку. 2,3K

Наука Физики создали тест на спин-долинные полуметаллы Российские исследователи создали тест, который позволил проверить, является ли материал спин-долинным полуметаллом.

Политика В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org. 196

Шоу-бизнес Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль. 32