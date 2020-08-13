Экономика
Российская газетаМишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).The Moscow Postвчера в 10:58
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Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС
Версия-Саратоввчера в 11:42
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Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
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МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни.
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Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию. Применены датчики на 16 и 8 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных сенсора.
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Ранее сообщалось, что главного судью матча Василия Казарцева на протяжении шести часов опрашивали на детекторе лжи.
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Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android.
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости вчера в 08:54
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«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:30
Экономика
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть.
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Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса, передает агентство Reuters.
Аргументы и Факты 02:52
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После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что впервые за десятилетие проводит отпуск в Турции. Фотографии и видео появились в ее Instagram.
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Политика
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Весна вчера в 14:05
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
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Бывший адвокат Трампа обвинил его в связях с Россией
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге, в котором говорит о том, что американский лидер победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.
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Российские исследователи создали тест, который позволил проверить, является ли материал спин-долинным полуметаллом.
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Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
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Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет
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